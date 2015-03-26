Єврокомісія вітає рішення ЄП виділити Україні 1,8 млрд євро допомоги



Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідний коментар ЄК був розповсюджений у середу в Брюсселі по завершенню голосування.

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”Європейська комісія вітає рішення парламенту, як важливий крок на шляху швидкого виділення 1,8 млрд євро в якості середньострокових кредитів у 2015 і 2016 роках. Чітка підтримка Європейського парламенту підкреслює відданість ЄС продовжити свою безпрецедентну підтримку країні, яка сильно постраждала в результаті глибокої рецесії. Конфлікт на сході країни негативно вплинув на її економіку”, - йдеться у коментарі.