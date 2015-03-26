США призначили нагороду в 3 мільйона доларів за двох російських хакерів
Російські громадяни Роман Золотарьов і Костянтин Лопатин, оголошені в розшук у США, завдали збитків на 50 мільйонів доларів, заявив у четвер держдепартамент США.
Сайт, створений хакерами, "відповідає за збитки принаймні на 50 мільйонів доларів. В даний час по цій справі 30 приватних осіб були засуджені, а ще 25 очікують суду або, як Золотарьов і Лопатин, знаходяться в бігах", - повідомив держдепартамент.
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У четвер США запропонували нагороди у загальній складності на 3 мільйони доларів за інформацію, яка приведе до арешту Золотарьова і Лопатіна, повідомляє РИА Новости.
Громадян РФ підозрюють у створенні сайту, на якому йшла торгівля краденими і фальшивими документами і даними кредитних карт.
За інформацію про Золотарьова призначена нагорода в 2 мільйона доларів за інформацію про Лопатіна - 1 мільйон доларів.