Влада РФ намагається не пустити до Росії єдиного депутата, який голосував проти окупації Криму

Претензії російської влади до депутата держдуми РФ Іллі Пономарьова, єдиного, хто голосував проти анексії Криму, висунуто з метою не допустити його приїзду до Росії.

Про це УНІАН повідомив помічник депутата держдуми РФ Іллі Пономарьова Владислав Рогімов.

«Генпрокуратурі треба до чогось причепитися, аби надалі не допустити його приїзду до Росії. Люди в уряді на нього розлючені за його позицію щодо анексії Криму, щодо війни проти України. Робиться усе можливе, аби він не приїжджав до Росії, оскільки це один з небагатьох депутатів, який не боїться відкрито висловлювати свою позицію», - сказав Рогімов. При цьому він вважає, що влада робить усе, аби він залишався за кордоном і не міг спілкуватися з виборцями в умовах виборів до держдуми.

Він наголосив, що Пономарьов досі не знає, які претензії до нього у Генпрокуратури Росії. «Зрозуміло, що якщо Пономарьов приїде до Росії, його вже не випустять», - сказав він.

При цьому він повідомили, що два роки тому у справі «Сколкове» був суд, який ініціював Слідчий комітет РФ. «Ілля Володимирович суд виграв, хоча йому й присудили виплатити 2,750 млн руб., які відраховуються з його зарплати», - сказав Рогімов.

Читайте такожГенпрокуратура РФ вимагає позбавити недоторканності єдиного депутата, який голосував проти війни 25 березня Генпрокуратура РФ звернулася до держдуми з поданням про позбавлення Пономарьова недоторканності у зв'язку зі справою фонду «Сколкове». Відповідно до російського законодавства рішення про порушення кримінальної справи стосовно депутата ухвалюється за згодою ГД.

У травні Слідчий комітет РФ повідомив, що стосовно віце-президента «Сколкове» Олексія Бельтюкова порушено справу про розтрату - за даними слідства, він незаконно передав Пономарьову 750 тисяч доларів з коштів фонду. За інформацією СК, розтрату Бельтюков намагався завуалювати, уклавши від імені фонду договори з парламентарієм. Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін повідомив, що слідство вважає, що таким чином Бельтюков і Пономарьов створили умови для розкрадання коштів «Сколкове» на користь останнього, а депутат був пособником Бельтюкова в розтраті грошових коштів фонду «Сколкове» на суму більш як двадцять двох мільйонів рублів.

Маркін наголосив, що йдеться про кримінальний злочин за статтею 160 КК РФ, який визначається як «розтрата ввіреного майна».