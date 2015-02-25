Єдиний депутат-опозиціонер в РФ: нова влада проведе чесний референдум у Криму

Таку думку висловив єдиний депутат російської Держдуми, який проголосував проти анексії Криму в 2014 році, Ілля Пономарьов в інтерв'ю Крим.Реалії.

"Я, як людина лівих поглядів, поважаю право націй на самовизначення. Але повинен бути чесний референдум, чесне питання за тим законодавством, яке тоді існувало в Україні, а не за законодавством країни, яка виступила агресором у цій ситуації. Є в світі приклади - наприклад, Шотландія. Людям було поставлено питання, два роки тривала активна дискусія", - сказав Пономарьов.

Також він вважає, що Мінські угоди не принесуть миру, тому що завдання Путіна - просто чекати.

Читайте такожДепутат Держдуми РФ: Ярош існує перш за все в уяві російських ЗМІ"Насправді стратегія Путіна - просто чекати. Оцінка дій українського уряду в Москві полягає у тому, що цей уряд не справляється зі своїми обов'язками, що криза буде поглиблюватися і неминуче призведе до суспільного невдоволення і падіння цього уряду", - розповів він.

На думку Пономарьова, дуже імовірним є наступ Росії на Маріуполь і подальше "відгризання" шматків території Донбасу, але малоймовірно, що буде безпосередньо прорубуватися коридор в Крим.

"Зараз (в Росії - ред.) домінує «партія миру» - умовного миру через падіння українського уряду. І вона досить правильно говорить, що якщо буде вторгнення в суміжні області, то це тільки повторно консолідує українське суспільство і тим самим врятує український уряд. А якщо цього не робити, то буде повторюватися чеченський сценарій, коли суспільство буде готове махнути рукою і сказати - та чорт з ним з цим Донбасом, нехай котиться, головне - щоб все заспокоїлося, і люди зайнялися економікою", - підсумував російський депутат.

Нагадаємо, у вересні 2014 року російські пристави наклали арешт на майно опозиціонера і заборонили йому перетинати кордон у той час, як він перебував за межами країни. В даний момент він проживає у США і не має можливості в'їхати в Росію.