Синові Маргарет Тетчер загрожує 30 років в`язниці

Інтерпол сьогодні одержить запит про міжнародний розшук і видачу ордера на арешт сина колишнього прем`єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер Марка Тетчера, який звинувачується в змові з метою скидання уряду Екваторіальної Гвінеї. Як розповів газеті The Times головний прокурор Гвінеї Хосе Обоно, один з учасників змови Симон Манн активно співпрацює зі слідством і розкриває всі деталі цієї справи. За інформацією Манна було складено уявлення про участь у змові Марка Тетчера. Якщо його визнають винним, то йому загрожує до 30 років в`язниці.

Газета.ру