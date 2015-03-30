У Росії запропонували ввести цензурування театральних репертуарів

Репертуар державних театрів перед показом, можливо, потрібно переглядати, щоб уникнути ситуації з постановкою опери "Тангейзер" в Новосибірську, вважає заступник голови адміністрації президента РФ Магомедсалам Магомедов, повідомляє РИА Новости.

"Я сьогодні розмовляв з міністерством культури. Напевно, треба на якомусь етапі дивитися репертуар, особливо державних театрів", - сказав Магомедов журналістам у понеділок.

"Тут така інтерпретація Вагнера [в новосибірській постановці опери "Тангейзер" - ред.], що вона не сподобалася великій кількості людей, зачепила почуття віруючих, а цього допускати не можна. Вважаю, що ми не маємо права, особливо державна творча установа, ставити такі твори, які обурюють якусь частину населення і наносять образу почуттів. Цього допускати не можна", - сказав він.

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Магомедов вважає, що прийняте міністерством культури РФ рішення про звільнення директора новосибірського театру Бориса Мездрича правильне. "Треба буде й надалі простежувати, щоб на майданчиках важливих і загальноросійських були твори, які спрямовані на згуртування наших людей, на єдність народів країни, а не ті, які розколюють суспільство", - сказав заступник глави адміністрації президента.

Скандал з постановкою опери Вагнера "Тангейзер" спалахнув в Росії наприкінці лютого через те, що один з персонажів - режисер - знімає фільм про невідоме гріховне життя Ісуса в молодості.

Православні радикали виступили з вимогою заборонити постановку і звільнити постановника і директора опери.

Прокуратура порушила адміністративні справи у зв'язку з "паплюженням предметів релігійного шанування" щодо режисера-постановника опери "Тангейзер" Тимофія Кулябина і директора Новосибірського державного оперного театру Бориса Мездрича, який допустив оперу до показу. Однак суд припинив адміністративні справи у зв'язку з відсутністю складу злочину. Прокуратура оскаржила це рішення.

У неділю стало відомо, що Мездрич звільнений з посади директора Новосибірського державного оперного театру, а на його місце призначений Володимир Кехман, директор Михайлівського театру в Петербурзі.