Слідчі допитали колишню цивільну дружину Нємцова
Слідчий комітет Росії допитав колишню цивільну дружину Бориса Нємцова Катерину Одинцову і його сина Антона.
Як діти убитого політика, так і Катерина Одинцова написали клопотання про визнання їх потерпілими, передає Бі-бі-сі. "Думаю, що до кінця тижня Жанна, Діна, Антон і Софія Нємцови будуть визнані потерпілими по кримінальній справі", - заявив адвокат сім'ї загиблого опозиціонера Вадим Прохоров.
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Катерина Одинцова відмовилася від коментарів після допиту.
Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий в Москві ввечері 27 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України воюють російські солдати.