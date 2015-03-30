Слідчі допитали колишню цивільну дружину Нємцова

Як діти убитого політика, так і Катерина Одинцова написали клопотання про визнання їх потерпілими, передає Бі-бі-сі. "Думаю, що до кінця тижня Жанна, Діна, Антон і Софія Нємцови будуть визнані потерпілими по кримінальній справі", - заявив адвокат сім'ї загиблого опозиціонера Вадим Прохоров.

Читайте такожНємцова вбили учасники "стійкої групи", у якої були невстановлені слідством організатори - ЗМІЗахисник наголосив, що клопотання за неповнолітніх дітей писали їх матері.

Катерина Одинцова відмовилася від коментарів після допиту.

Нагадаємо, Борис Нємцов був убитий в Москві ввечері 27 лютого. Після його смерті стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України воюють російські солдати.