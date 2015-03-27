Президент Ємену після втечі прибув на саміт Ліги арабських держав

19:35, 27 березня 2015
Світ
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Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді прибув в п'ятницю в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де 28-29 березня пройде саміт Ліги арабських держав.

мансур / Википедия

Біля трапа літака його зустрів президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

Між тим в даний час в районі єменського Адена, куди Хаді раніше переніс столицю країни з захопленої бойовиками Сани, йдуть жорсткі бої між шиїтськими повстанцями і військами, вірними Хаді, повідомляє Росбалт.

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Повідомлення про перестрілки надходять з кварталів Шейх-Осман, Ель-Кахіра, Ель-Мансура, Еш-Шааб, Бір-Ахмед і Хор-Максаров. Протиборчі сторони борються за контроль над аеропортом і авіабазою.

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