Збитки Lufthansa від катастрофи в Альпах попередньо оцінені у $300 мільйонів

Головну частину страхових виплат складуть компенсації родичам 150 загиблих. У цю суму входять також витрати на пошукову операцію та компенсацію за літак, що розбився.

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Оскільки лайнеру було вже 24 роки, він оцінюється лише у $6,5 млн.

При цьому цифра в $300 млн майже вдвічі вища існуючих стандартів. При авіакатастрофах страхові компанії зазвичай виходять з суми в $1 млн. за кожного загиблого плюс вартість літака, повідомляє Росбалт.

Однак у випадку з літаком Germanwings страховики вважають імовірними затяжні і дорогі процеси виплат компенсацій родичам жертв, вказує видання.

Airbus A320 авіакомпанії Germanwings, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня у важкодоступному районі Альп на південно-сході Франції. У катастрофі загинули 150 осіб.

Запис з єдиного виявленого "чорного ящика" вказує на те, що катастрофа стала результатом навмисних дій другого пілота - громадянина Німеччини Андреаса Лубіца.