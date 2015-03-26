У Germanwings вважають, що аеробус A320 був розбитий навмисно

Представник німецького лоукостера Germanwings, чий літак Airbus A320 розбився 24 березня в Альпах, підтвердив інформацію про навмисне руйнування борту пілотом.

"Я виходжу з того, що літак був розбитий навмисно", - заявив представник компанії Карстен Шпор на прес-конференції, пише Новое время з посиланням на The Telegraph.

При цьому представник Germanwings зазначив, що "другий пілот на 100% був придатний для польотів. Не було ніяких особливих речей, які б можна було відзначити".

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Також він прокоментував той факт, що головний пілот залишив кабіну. "Lufthansa і в інших авіакомпаніях як Germanwings із біологічних причин ви можете залишити кабіну пілота на короткий час", - сказав він.

Потім, за його словами, другий пілот змінив код доступу в кабіну, щоб перешкодити колезі повернутися на робоче місце і "щоб почати смертельний спуск у французьких Альпах".

Разом з тим Шпор підкреслив, що "аварійний сигнал завжди передається з кабіни пілота", яка була заблокована зловмисником.