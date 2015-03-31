Коморовський про Україну: Шлях до західних стандартів життя пролягає через важкі реформи

Дорога до свободи та достатку пролягає через важкі реформи, котрі необхідно реалізувати для запровадження в Україні західних стандартів життя.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні сказав президент Польщі Броніслав Коморовський під час зустрічі з народними депутатами України, які входять до складу міжфракційного депутатського об'єднання «Єврооптимісти».

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"Ми хочемо виявляти солідарність не лише на міжнародному рівні ... , але також намагатимемося підтримувати зміни в середині вашої країни. Бо досвід Польщі показує, що дорога до стабільної свободи та достатку пролягає через важкі реформи", - сказав він.

Президент Польщі відзначив, що польська влада незмінно підтримує інтеграцію України із Західним світом та усіляко сприятиме досягненню цієї мети.

"Ми хочемо, аби Україна була сучасною країною, котра послідовно рухається в напрямку політичних рішень та норм життя Західного світу. Знаємо, що це складно, але з власного досвіду, знаємо, що це можливо",- сказав він.

Коморовський зауважив, що перед Україною - через війну на Донбасі - стоїть складніше завдання, ніж стояло перед Польщею, котра почала реалізовувати реформи наприкінці 80-х років минулого століття.

Однак, на його думку, парадоксально ще складніша ситуація може більше стимулювати українську владу на втілення у життя необхідних реформ.

"Ми на стороні тих, хто бореться за свою свободу, на кого напали та кому потрібна наша солідарність", - сказав Коморовський, відзначивши, що поляки "усім серцем" підтримують українців.

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Президент Польщі згадав польського політика Юзефа Пілсудського, відзначивши, що він також виступав за активну співпрацю українців з поляками.

"Якби нашим дідам це вдалося, то, мабуть, історія Європи була іншою", - сказав Коморовський.

"Тоді не вдалося, тепер повинно вийти", - наголосив президент Польщі.