Літак Turkish Airlines перервав рейс через загрозу вибуху
15:16, 01 квітня 2015Світ
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Пасажирський літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Стамбул-Лісабон, перервав політ і повернувся в міжнародний аеропорт Ататюрка.
Літак турецької авіакомпанії перервав політ із-за загрози вибуху / rabstol.net
Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на турецькі ЗМІ, політ був перерваний через загрозу вибуху на борту.
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Це вже третій випадок екстреної посадки лайнера турецької авіакомпанії за останній тиждень.
30 березня Boeing-777, що здійснював регулярний рейс за маршрутом Стамбул-Сан-Паулу, сів в аеропорту Касабланки після того, як в салоні була знайдена записка з написом "бомба".
29 березня Turkish Airlines рейс Стамбул-Токіо також екстрено перервав політ через записку з аналогічною загрозою. В обох випадках тривога виявилася помилковою.
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