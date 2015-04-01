Літак Turkish Airlines перервав рейс через загрозу вибуху

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на турецькі ЗМІ, політ був перерваний через загрозу вибуху на борту.

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Це вже третій випадок екстреної посадки лайнера турецької авіакомпанії за останній тиждень.

30 березня Boeing-777, що здійснював регулярний рейс за маршрутом Стамбул-Сан-Паулу, сів в аеропорту Касабланки після того, як в салоні була знайдена записка з написом "бомба".

29 березня Turkish Airlines рейс Стамбул-Токіо також екстрено перервав політ через записку з аналогічною загрозою. В обох випадках тривога виявилася помилковою.