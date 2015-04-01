Більше половини росіян вважають, що не можна жартувати про релігію - опитування

Росіяни впевнені, що є теми, на які жартувати не варто ніколи, свідчать дані соціологічного опитування ВЦВГД.

Так, 57% опитаних до "забороненої теми" відносить релігійні цінності. 37% воліють не жартувати з приводу історії країни, ще 25% намагаються бути серйозними при обговоренні політичних тем, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

При цьому переважна більшість росіян (92%) упевнені, що не обділені почуттям гумору, і тільки 5% визнали себе практично позбавленими почуття гумору, свідчать дані опитування ВЦВГД.

29% респондентів вважають себе справжніми гумористами.

За даними соціологів, молоді чоловіки, що задоволені своїм рівнем освіти, заявляли про наявність у себе почуття гумору частіше інших.

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Згідно з результатами опитування "Левада-центру", яке провели до дня сміху, 56% росіян 1 квітня планують пожартувати над своїми близькими. Утримуватися від жартів у день сміху мають намір 35% респондентів.