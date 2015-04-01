Більшість грузинів вважають Росію небезпечною - опитування

Згідно з соціологічним дослідженням Міжнародного республіканського інституту (IRI), більшість опитаних в Грузії заявили, що агресія Росії щодо Грузії триває, але необхідно продовжити діалог. Про це повідомляє «Новости-Грузия».

Опитування було проведено з 3 по 28 лютого 2015 року в десяти регіонах Грузії. Шляхом прямого інтерв'ювання було опитано 1,5 тисячі громадян країни, які старші 18 років. За даними IRI, похибка становить 2,5%.

Згідно з результатами дослідження, 67% учасників опитування заявили, що агресія Росії щодо Грузії триває, 21% - агресія завершилася, але може продовжитися, і лише 6% вважають, що агресія завершилася і навряд чи продовжиться.

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При цьому 85% опитаних вважають грузинсько-російські відносини поганими, 9% - і не поганими, і не хорошими, а 5% - хорошими. Росію назвали найнебезпечнішою країною для Грузії 76% респондентів, а найважливішим партнером - 18%.

Між тим, 65% респондентів згодні з тим, що діалог з Росією потрібно продовжити, 20% - частково згодні, 4% - частково не згодні, 8% - категорично проти.