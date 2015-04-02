Другий пілот А320 шукав інформацію щодо способів самогубства та механізмів безпеки дверей у кабіні

Другий пілот літака А320, який розбився у Франції, перед катастрофою лайнера шукав в Інтернеті інформацію про способи самогубства.

Про це сьогодні повідомив журналістам представник прокуратури Дюссельдорфа, передає ТАСС.

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Слідчі виявили в квартирі Андреаса Лубіца планшетний комп'ютер. Вивчивши історію інтернет-пошуку, вони з'ясували, що він відправляв відповідні запити. Його також цікавила інформація щодо роботи механізмів безпеки дверей, які ведуть до кабіни пілотів.