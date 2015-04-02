Другий пілот А320 шукав інформацію щодо способів самогубства та механізмів безпеки дверей у кабіні
17:45, 02 квітня 2015Світ
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Слідчі виявили в квартирі Андреаса Лубіца планшетний комп'ютер та вивчили історію інтернет-запитів.
REUTERS
Другий пілот літака А320, який розбився у Франції, перед катастрофою лайнера шукав в Інтернеті інформацію про способи самогубства.
Про це сьогодні повідомив журналістам представник прокуратури Дюссельдорфа, передає ТАСС.
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Слідчі виявили в квартирі Андреаса Лубіца планшетний комп'ютер. Вивчивши історію інтернет-пошуку, вони з'ясували, що він відправляв відповідні запити. Його також цікавила інформація щодо роботи механізмів безпеки дверей, які ведуть до кабіни пілотів.
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