На Кубі запрацював американський сервіс бронювання житла
20:18, 02 квітня 2015Світ
194 0
Популярний серед мандрівників американський сервіс бронювання квартир Airbnb почав роботу на Кубі.
Це перший випадок повноцінного виходу американського бізнесу на кубинський ринок / cuabroad.cua.edu
З моменту офіційного оголошення про налагодження відносин між США і острівною державою це перший випадок повноцінного виходу американського бізнесу на кубинський ринок, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожПоліпшення відносин Куби і США викликало туристичний бум
Протягом майже 50 років економічні санкції, введені США, не дозволяли американським компаніям працювати на Кубі.
Однак у цьому році адміністрація президента США Барака Обами оголосила про серйозне пом'якшення низки санкцій.
Вже зараз, задаючи в пошуку на Airbnb розташування Куба, можна виявити більше 1000 можливостей забронювати житло.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter