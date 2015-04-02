На Кубі запрацював американський сервіс бронювання житла

З моменту офіційного оголошення про налагодження відносин між США і острівною державою це перший випадок повноцінного виходу американського бізнесу на кубинський ринок, передає Бі-бі-сі.

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Протягом майже 50 років економічні санкції, введені США, не дозволяли американським компаніям працювати на Кубі.

Однак у цьому році адміністрація президента США Барака Обами оголосила про серйозне пом'якшення низки санкцій.

Вже зараз, задаючи в пошуку на Airbnb розташування Куба, можна виявити більше 1000 можливостей забронювати житло.