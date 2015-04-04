У Колорадо через снігопад зіткнулися 39 авто
03:54, 04 квітня 2015Світ
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Щонайменше 39 автомобілів зіткнулися в п'ятницю в американському штаті Колорадо через несприятливі погодні умови.
У Колорадо через снігопад зіткнулися 39 авто / dailycamera.com
Причиною великого ДТП, яке сталося на шосе неподалік від міста Боулдер, став рясний снігопад, який тривав протягом кількох годин. В результаті події ніхто серйозно не постраждав, пише РИА Новости.
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Очікується, що ділянка шосе, на якому сталася аварія, буде перекрита протягом декількох годин. Очевидці події зазначають, що подібні ДТП не рідкість в Колорадо, де "чотири пори року здатні змінити один одного" протягом 24 годин.
@9NEWS@9NEWSWeather#cotrafpic.twitter.com/MulxNikctl
- Brian Firle (@brianthefirle) April 3, 2015
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