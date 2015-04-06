Польща встановить вежі заввишки з 15-поверхові будинки на кордоні з Калінінградською областю

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

"Тривають роботи з прийняття їх в експлуатацію та проходить тестування встановленого на вежах обладнання. Плануємо повний запуск вже до червня", - сказала прес-секретар Мазурсько-Вармінського відділення Прикордонної служби Мирослава Александрович.

Вежі висотою 35 і 50 м (як 11-поверхові і 15-поверхові будинки) будуть встановлені на різній відстані одна від одної вздовж 200 кілометрової ділянки кордону Польщі із російським анклавом. Обладнання дозволить відстежувати ситуацію на кордоні цілодобово.

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За даними прикордонників, це нововведення коштуватиме майже 4 млн доларів.

РАР також зазначає, що торік через 4 пункти пропуску польсько-російський кордон перетнули 3,2 млн поляків та 3,3 млн росіян, що на 0,3 та 0,1 млн відповідно більше, ніж у 2013 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що Польща заявила про бажання розмістити війська США на своїй території.