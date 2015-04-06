Авіація Кенії скинула бомби на табір сомалійських бойовиків, відповідальних за теракт в університеті

Найробі таким чином мститься за криваве вбивство у кампусі університету міста Гарріса на північному сході країни, пыд час якого загинуло близько 150 людей, передає Новое время із посиланням на Reuters.

Авіація скинула бомби на табори бойовиків у Гондодові та Ізмаїлі у сомалійській провінції Гедо, яка межує з Кенією.

"Ми цілилися по цих двох областях, тому що, за нашою інформацією, ці хлопці [Аш-Шабаб] ходять звідси в атаки на Кенію", - повідомило агентству джерело.

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Раніше з'ясувалося, що один з убивць був сином високопоставленого чиновника.

2 квітня озброєні люди увірвалися в університет у Гаріссі і захопили в заручники студентів, що там перебували, та розстрілювали тих, хто не міг процитувати Коран.

Відповідальність за теракт взяла на себе сомалійське угрупування Аш-Шабаб, пов'язане з Аль-Каїдою. У Гаріссі, Мандері та двох інших регіонах на кордоні із Сомалі введено комендантську годину, посилені заходи безпеки. У поліції остерігаються повторних терактів під час великодніх свят.

Раніше УНІАН повідомляв, що сомалійські бойовики погрожують новими нападами в Кенії.