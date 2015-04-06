Естонія та США розпочали спільні військові навчання
16:11, 06 квітня 2015Світ
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В понеділок підрозділи естонської армії розпочали військові навчання за участю ВПС США.
В Естонії проходять спільні з США військові навчання / Siim Lõvi
Про це повідомляє видання Delfi.
Як зазначив керівник артилерійського батальйону Каарел Мяесалу, в рамках навчань будуть відпрацьовані прийоми ведення оборонних і стримувальних боїв. Крім того, солдати матимуть змогу на практиці відпрацювати допомогу військових літаків союзників, цитує видання Європейська правда.
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Навчання будуть проходити в два етапи. Перший триватиме до 9 квітня і буде присвячений тактичним заходам і вправам, включно з захистом від повітряних атак.
З 10 квітня розпочнеться другий етап навчань, який включатиме стрільби з гаубиць калібру 155-мм FH70 за участю винищувачів F-16.
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