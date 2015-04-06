Естонія та США розпочали спільні військові навчання

Про це повідомляє видання Delfi.

Як зазначив керівник артилерійського батальйону Каарел Мяесалу, в рамках навчань будуть відпрацьовані прийоми ведення оборонних і стримувальних боїв. Крім того, солдати матимуть змогу на практиці відпрацювати допомогу військових літаків союзників, цитує видання Європейська правда.

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Навчання будуть проходити в два етапи. Перший триватиме до 9 квітня і буде присвячений тактичним заходам і вправам, включно з захистом від повітряних атак.

З 10 квітня розпочнеться другий етап навчань, який включатиме стрільби з гаубиць калібру 155-мм FH70 за участю винищувачів F-16.