100-річна японка встановила рекорд із плавання

Мейко Нагаока встановила цей рекорд у 25-метровому басейні. Спортсменка, яка почала займатися плаванням аж у 82 роки, вже встановлювала аналогічний рекорд у 50-метровому басейні, передає ВВС Україна.

Своє нове досягнення вона здійснила за годину і 15 хвилин, постійно плаваючи на спині.

Очікують, що це її досягнення внесуть до Книги рекордів Гіннесса.

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Мейко Нагаока почала відвідувати басейн заради лікування колін, однак згодом стала займатися по кілька разів на тиждень.

Коли жінці виповнилося 100 років, вона видала книгу про свої заняття спортом.

У Японії стрімко відбувається процес старіння населення. У 2014 році у країні офіційно зафіксували рекордну кількість довгожителів - 59 тисяч людей.