У Держдумі пропонують заборонити в РФ прокат фільмів із США та Європи

Як випливає із законопроекту, внесеного їм сьогодні в нижню палату парламенту, "прокат (показ) кінопродукції (фільмів, мультфільмів тощо), що вироблені в державах, які ввели санкції відносно РФ, не допускається", передає ТАСС.

За недотримання цієї вимоги пропонується карати громадян штрафом в розмірі від 2 тис. до 2 тис. 500 рублів, посадових осіб - від 4 тис. до 5 тис. рублів, а юридичних - від 40 тис. до 50 тис. рублів.

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"Кінопродукцію, вироблену в країнах, уряд яких прийняв рішення здійснювати відносно РФ будь-які санкції, не слід вважати антиросійською", - визнає парламентарій у пояснювальній записці до документа, розміщеного на думській електронній базі даних.

Однак, вважає він, "сам факт отримання (прибутку) від її прокату (показу) в Росії під час введених санкцій не можна вважати правильним", оскільки "режисери (продюсери) та інші представники, які беруть участь у реалізації на території Росії своєї кінопродукції, мають відповідати за дії свого уряду або, як мінімум, виходити до нього з відповідними пропозиціями". "Дана ситуація видається неприйнятною, оскільки суперечить інтересам Росії", - переконаний Анісімов.