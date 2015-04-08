У Литві вирішили поки що припинити надавати притулок громадянам України, які приїжджають через війну

Із таким проханням звернулося 70 громадян України, а в попередні роки таких було від сили п'ять осіб, передає delfi.lt.

Минулого року 31 українець отримав додаткову охорону. Більшість українців просять надати їм притулок, щоб врятуватися від загрози війни у себе на батьківщині.

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На даний час рішення про надання притулку громадянам України тимчасово не приймаються в очікуванні рішень з боку влади України, які мають намір створити умови своїм громадянам, які втекли з регіонів конфліктів, щоб вони змогли влаштуватися в інших районах країни.

"Якщо буде констатовано, що, по суті, у цих людей є реальна можливість переїхати і влаштуватися в інших регіонах України, щоб бути у більшій безпеці, то це неминуче вплине на прийняття рішень про доцільність надання притулку громадянам України, які тікають від воєнних дій", - сказав завідувач Відділом з питань притулку Департаменту міграції Віктор Островной.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку влади Литви, третина російських дипломатів у країні пов'язана зі спецслужбами.