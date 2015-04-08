У Японії розгорнули боротьбу з трудоголіками: введено 4-годинний робочий день і заборону працювати ввечері

Трейдингова компанія Itochu почала кампанію по залученню нових співробітників більш раннім початком та закінченням робочого дня, пише Новое Время з посиланням на Financial Times.

Крім того, виробник принтерів Ricoh заборонив працювати після 8 вечора, а мережа одягу Uniqlo має намір ввести 4-годинний робочий день для тих, хто вирішив більше часу займатися особистим життям.

"Навіть за меншу кількість годин ми готові платити більшу зарплату тим, хто досягає найкращого результату. Більш тривалий робочий день не завжди веде до більш високої якості роботи", - пояснив виданню CEO Fast Retail Тадаші Янаі.

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Влада Японії має намір підтримати ініціативу. З жовтня вступить в силу заборона на роботу після 22:00 для співробітників МОЗ. Раніше відомство намагалося виганяти співробітників додому, вимикаючи світло в офісах, але план не спрацював.

У парламент днями подали законопроект, який зобов'язує працюючих японців йти у відпустку мінімум на п'ять днів на рік.

Опитування компанії Experia показало, що в 2014-му японці використовували тільки половину встановлених днів відпустки, що стало найгіршим показником у світі після Південної Кореї.