Поляки виступили проти пробігу путінських байкерів у їхній країні

Мотопробіг за маршрутом Москва-Мінськ-Брест-Вроцлав-Брно-Братислава-Відень-Мюнхен-Прага-Таргау-Карлсхорст-Берлін присвячений 70-річчю Перемоги, повідомляє Новое Время з посиланням на Польське Радіо.

Мотопробіг Нічних вовків, траса якого проходить також через Польщу, вже викликав протест серед поляків. У фейсбуці була створена сторінка Ні проїзду бандитів з Росії через Польщу. Активісти закликають заблокувати проїзд байкерів через країну.

"У місцях, в яких з'являються Нічні вовки, незабаром починається російська агресія. Вони були в Криму ще до того, як його анексувала Росія. Були в Донбасі, а зараз вбивають і вчиняють грабежі у містах, зайнятих росіянами. Чи є їх проїзд через Польщу застереженням для поляків або початком російської агресії? Ми сподіваємося, що братство мотоциклістів, незалежно від приналежності до різних клубів, вкаже їм, де їхнє місце", - пишуть адміністратори сторінки.

Читайте такожПід санкції США потрапили улюблений байкер Путіна, представники анексованого Криму і бойовики (повний список)"Нічні вовки" відкрито підтримують політику Володимира Путіна. Президент Росії навіть отримав від них на пам'ять шкіряну куртку з емблемами клубу і в 2009 році проїхав на чолі колони мотоциклістів в Новоросійську.

Залдостанов вважається приятелем Путіна, і багато разів організовував зустрічі президента РФ з байкерами.

Під час анексії Криму "Нічні вовки" з'явилися на півострові з російськими прапорами. Так звані байкери патрулювали дороги і охороняли зайняті "зеленими чоловічками" будівлі. У пропагандистському фільмі Крим. Шлях на батьківщину, показаному в першу річницю анексії Криму, повідомлялося також, що "Нічні вовки" викрали і утримували одного з українських військових командирів.