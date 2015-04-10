Путін не здаватиме норматив "Готовий до праці і оборони" - занадто низька "планка" для його "рівня"

Про це, як передає кореспондент «Ленти.ру», заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

«У будь-якому випадку, його щоденний ритм і рівень заняття спортом перекриває планку ГПО», - висловив упевненість Пєсков, уточнивши, що Путін веде здоровий спосіб життя.

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8 квітня норми ГПО здавали депутати Держдуми. Наприклад, лідер ЛДПР Володимир Жириновський не зміг виконати нормативи. Всього з 450 парламентаріїв про намір пройти випробування заявили менше 30 людей, більшість - з фракції ЛДПР.

Здача нормативів ГПО (Готовий до праці й оборони») стартувала в Росії 7 квітня.

У 2013 році Путін запропонував повернути нормативи ГПО в сучасному форматі. Виступаючи на відкритті спортивного комплексу на території «Самбо-70», Путін назвав позитивним досвід застосування системи ГТО в СРСР. Здачу нормативів, на думку Путіна, можна враховувати при вступі у вузи. Крім того, він запропонував враховувати «результати фізпідготовки» при оцінці навчальних закладів.

Нова структура комплексу ГТО, розроблена Мінспорту, містить 11 рівнів складності. Перші п'ять розраховані на школярів, шостий - на молодь від 18 до 29 років. Кожен наступний рівень оцінює фізичну підготовку людей у віці 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 та старше 70 років.