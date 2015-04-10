WSJ: Росія навчаннями в Придністров'ї натякає Молдові на війну

Вчора військові Росії провели навчання в Придністров'ї - сепаратистському регіоні Молдови, щоб натякнути Кишиневу за можливе розв'язання війни у відповідь на спроби зблизитися з ЄС, передає ZN.

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Про це сьогодні пише Wall Street Journal в редакційній статті під заголовком: "Наступна мішень Росії". В навчаннях взяли участь 400 солдатів Росії, а під час маневрів були застосовані більше 10 тисяч боєприпасів.

"Володимир Путін, захопивши Крим і добившись від Заходу поступок в Донбасі, тепер придивляється до території від Балтійського до Чорного морів, які Москва вважає своїми законними імперськими територіями. Путін також застерігає молдован від бажання втілити їхню мрію про західну інтеграцію", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що Придністров'я офіційно лишається суверенною територією Молдови. Але Кишинів його не контролює завдяки втручанню російських військ, який спалахнув за підтримки Москви на початку 90-х років. Там досі лишаються близько 1000 російських солдатів, хоча Кремль обіцяв скоротити їхню чисельність до 2002 року.

На думку видання, вчорашніми навчаннями Путін намагається створити враження, що він готовий піти на радикальні кроки, щоб покарати Молдову за її бажання зблизитися з Заходом.

"Було би приємно думати, що на подібні кроки Захід відреагує жорсткіше, ніж він це робить у відповідь на конфлікт в Україні. Але ми на це не розраховуємо", - йдеться в редакційній статті американського видання.