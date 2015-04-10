В аеропорту Стамбула на злітно-посадковій смузі вибухнув двигун літака
15:59, 10 квітня 2015Світ
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В аеропорту Стамбула вибухнув двигун літака іранської авіакомпанії Qeshm Airlines.
В аеропорту Стамбула відбувся вибух на злітно-посадковій смузі / ru.wikipedia.org
Літак повинен був вилетіти до Тегерана, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, це сталося на злітно-посадковій смузі, коли літак набирав швидкість перед зльотом.
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Пілотам вдалося негайно зупинити літак, після чого пасажири були терміново евакуйовані, а прибулі на місце події пожежники загасили вогонь.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Пасажирів відправили в Тегеран іншим рейсом.
Раніше УНІАН повідомляв, що блискавка пробила дірку в носі авіалайнера, що летів з Ісландії в США.
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