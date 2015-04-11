Бостонський суд призначив дату, коли терористові Царнаєву почнуть виносити вирок
01:30, 11 квітня 2015Світ
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Бостонський суд визначився з датою початку слухань, в ході яких присяжні повинні визначитися з вироком для терориста Джохара Царнаєва.
Царнаєву почнуть виносити вирок 21 квітня / instamood.livejournal.com
"Слухання про покарання по справі Царнаєва почнуться у вівторок 21 квітня", - йдеться в повідомленні суду в Twitter, пердає ТСН.
Нагадаємо, 21-річний "бостонський терорист" Джохар Царнаєв був визнаний винним у теракті під час Бостонського марафону в 2013 році.
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Присяжні визнали його винним у всіх 30 пунктах обвинувального вироку, 17 з яких передбачають покарання у вигляді смертної кари.
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