Українці мають змінити думку про себе – патріарх Єрусалиму
09:57, 11 квітня 2015Світ
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Щоб подолати кризу, українці мають змінити думку про себе і навчитися реагувати на виклики складного сучасного світу.
Феофіл ІІІ / orthodox.org.ua
Про це сказав патріарх Святого града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл ІІІ напередодні сходження Благодатного вогню у коментарі Центру інформації Української православної церкви Московського патріархату.
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“Єрусалим було збудовано на крові Ісуса Христа. Тут живуть люди з відкритими серцями. Ви маєте хотіти щось змінити і мати світло у ваших серцях. І тоді це світло засяє на весь світ. Це і є головний секрет Єрусалиму, що змушує людей замислюватися над їхніми власними вчинками”, - сказав патріарх Феофіл ІІІ.
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