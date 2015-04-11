Українці мають змінити думку про себе – патріарх Єрусалиму

Про це сказав патріарх Святого града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл ІІІ напередодні сходження Благодатного вогню у коментарі Центру інформації Української православної церкви Московського патріархату.

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“Єрусалим було збудовано на крові Ісуса Христа. Тут живуть люди з відкритими серцями. Ви маєте хотіти щось змінити і мати світло у ваших серцях. І тоді це світло засяє на весь світ. Це і є головний секрет Єрусалиму, що змушує людей замислюватися над їхніми власними вчинками”, - сказав патріарх Феофіл ІІІ.