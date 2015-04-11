14 країн НАТО починають масштабні навчання через російську загрозу

Про це пише The Telegraph.

Навчання розпочнуться на цих вихідних і триватимуть два тижні.

У навчаннях будуть задіяні 55 бойових кораблів, 70 літаків і 13 тис моряків, солдатів і льотчиків з 14 країн, передає Українська правда.

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Королівський флот буде практикувати полювання на підводні човни противника після того як нещодавно було зафіксовано ймовірно російську військову субмарину в цьому районі.

Протягом навчань, якими керуватиме Британія, будуть відпрацьовані морські десанти, розмінування і відбиття атак малих кораблів, в той час як на іншому кінці Британії буде відпрацьовано приземлення повітряного десанту на рівнині Солсбері.

І хоча в Міноборони Британії заявляють, що навчання не є відповіддю на дії будь-якої держави, керівництво НАТО підтверджує, що метою навчань є демонстрація сили альянсу і заспокоєння його членів перед загрозою з боку Росії, появ’язаною з агресією в Україні.