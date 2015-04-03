Путін намагається залякати НАТО погрозами ядерного удару - The Times

Про це пише видання The Times в своїй редакційній статті коментуючи власну публікацію про погрози Росії застосувати ядерну зброю у випадку, якщо Захід наважиться озброїти Україну, допомогти їй повернути Крим, а також якщо НАТО заступиться за країни Балтії у разі військової агресії з російського боку, пише ZN.

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На думку видання, повідомлення, яке ветерани російської розвідки донесли до своїх колег із США під час таємної зустрічі в Німеччині, не порожні слова. "Принаймні один генерал брав активну участь в анексії Криму, а два офіцери працювали над розробкою ядерної стратегії. Очевидно, що їхні висловлювання були узгоджені з Кремлем. А їхня мета полягала в тому, щоб покласти край неоднозначності в діалозі з Заходом", - йдеться в статті. Видання вважає безпідставною погрозою завдати ядерний удар, якщо Захід наважиться допомагати Україні повернути Крим, оскільки таких планів у Вашингтона чи Брюсселя немає. Швидше за все, це була спроба залякати Захід. Так само варто розглядати і нову військову доктрину Росії, згідно з якої ядерний арсенал буде оновлений. Видання пише, що найбільше тривогу вселяють погрози щодо захисту країн Балтії силами НАТО. З них можна зробити висновок, що Москва не вірить у 5 статтю статуту Альянсу про спільну оборону. "Що робити Заходу? Треба продемонструвати Путіну, що НАТО розколоти неможливо. Але також треба побоюватися і того, хто прийде на місце Путіна і чи не буде він ще більш небезпечним", - йдеться в статті. Видання The Times повідомляло, що Росія шантажує застосуванням ядерної зброї у відповідь на передачу зброї Україні. А також збирається дистабілізувати Балтію і відповісти ядерним ударом у випадку втручання НАТО. Однак речник Путіна назвав істерією повідомлення про ядерні погрози РФ.