У Міноборони Росії пояснили, навіщо їх винищувач наближався до літака США

Американський розвідувальний літак RC-135U прямував до кордону РФ і тому над Балтійським морем його облетів винищувач Су-27 ВПС Росії.

В результаті американський літак змінив курс, повідомив сьогодні журналістам офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає ТАСС.

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"7 квітня о 13:18 мск черговими силами з ППО над акваторією Балтійського моря була виявлена невідома повітряна ціль, яка впевнено прямувала у бік російського державного кордону. Зі складу чергових сил був піднятий винищувач Су-27, який підлетів до невідомого повітряному судна, кілька разів здійснив його обліт, ідентифікував як літак-розвідник RC-135U ВПС США і його бортовий номер, про що доповів командуванню", - пояснює Конашенков.

Після обльоту російським винищувачем літак ВПС США змінив курс і пішов від російського кордону, додав генерал.

Офіційний представник Міноборони РФ заявив, що нібито "політ RC-135U ВПС США до російських кордонів виконувався з вимкненим транспондером".