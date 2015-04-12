У Дагестані силовики в пошуках бойовиків зруйнували ціле селище, СК РФ порушувати справу відмовилася (фоторепортаж)

З 18 вересня по кінець листопада 2014 року в селищі Врємєнноє в Дагестані проводилася контртерористична операція російських силовиків, які у пошуках бойовиків та їхньої зброї фактично знищили його, передає Новая газета.

"Повернувшись до своїх домівок на початку грудня минулого року, вони побачили страшну картину. Великі купи сміття, що видніються у різних кінцях селища, під час ближчого огляду виявляються або уламками знесених будинків і сараїв, або викинутими з будинків речима і уламками меблів, перемішаними із ґрунтом", - пише видання.

Для того, щоб було легше викидати речі, у багатьох квартирах виламували віконні рами, а деякі квартири були звільнені від майна власників фактично повністю.

Силовики робили це для того, щоб легше було розкривати підлоги і стелі, пробивати стіни у пошуках захованої зброї і боєприпасів.

Також жителі повідомляють про зникнення найцінніших речей: "У деяких - майно частково залишилося. Втім, ті речі, що новіші і дорожчі, як правило, зникли безслідно. У купах речей під своїми вікнами зазвичай господарі такого не знаходили. Наприклад, у всьому селищі після «зачистки» не залишилося жодного нового телевізора, лише в кількох будинках старі не чіпали", - зазначає видання. Також повідомляється, що майже у всіх квартирах санвузли були у неробочому стані.

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У перші дні всіх жителів селища змусили пройти фільтрацію: у будівлі пожежної частини у них перевіряли документи, у багатьох знімали відбитки пальців, брали проби ДНК, фотографували.

У Врємєнному залишилися лише ті чоловіки, хто працює на обслуговуванні Гімринського тунелю та Ірганайської ГЕС. Мешканцям, що залишилися в селищі, було заборонено пересуватися, не давали навіть сходити в аптеку або магазин, обшукували будинки.

До 6 жовтня із селища вигнали всіх жителів, що там залишалися. Деяким із них працівники силових структур не дали взяти із собою їхнє майно, включаючи теплий одяг і документи. Також силовики за допомогою важкої техніки знищували деякі будинки і господарські споруди.

"2 жовтня у підвалі одного з будинків силовики виявили озброєних людей. За словами військових, на пропозицію здатися ті відповіли вогнем. У ході перестрілки був легко поранений один співробітник ОМОН. Джерело у правоохоронних органах повідомило, що на місці бою були виявлені тіла сімох учасників НЗФ", - пише видання.

15 жовтня силовики затримали ще трьох передбачуваних бойовиків, виявлених у бункері у селищі.

В офіційних зведеннях і відповідях посадовців немає ніяких чітких відомостей про те, що ж саме і кого саме знайшли у Врємєнному.

"Створюється враження, що все, що сталося в Врємєнному, стало свідомим колективним покаранням усіх жителів селища за те, що хтось ховав у підвалах бойовиків", - зазначає також Новая газета.

Також повідомляється, що правозахисний центр "Мемориал" отримав відповідь із Буйнакського слідчого відділу Слідчого управління СК РФ у Республіці Дагестан.

Там повідомили, що "за фактом протиправних дій працівників правоохоронних органів у ході проведення контртерористичної операції в с. Врємєнноє Унцукульського району РД проведена перевірка" і "було прийняте рішення про відмову в порушенні кримінальної справи <...> у зв'язку з відсутністю складу злочину в діях співробітників правоохоронних органів".

Нагадаємо, у січні минулого року по будівлі ресторану «Золота імперія» в Махачкалі (Дагестан) був зроблений постріл із гранатомета. В результаті вибуху постраждали 16 осіб.