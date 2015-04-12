У Петербурзі 69-річного моряка-націоналіста звинувачують у шпигунстві на користь України

У Санкт-Петербурзькому міському суді проходить процес над капітаном першого рангу у відставці Владиславом Нікольським, якого звинувачують у державній зраді у формі шпигунства. Йому скоро відзначати 70 років.

Про це в неділю, 12 квітня, пише видання «Фонтанка» з посиланням на петербурзьку прокуратуру і власні джерела, передає «Дождь».

За версією звинувачення, у квітні-листопаді 2011 року Нікольський, будучи співробітником Науково-дослідного інституту кораблебудування і озброєння ВМФ, отримав від начальника відділу технічної документації 51 центрального конструкторсько-технологічного інституту судноремонту В'ячеслава Родіонова ремонтну документацію за проектом найбільшого в світі десантного корабля на повітряній подушці «Зубр».

Документи він передав представникам Феодосійського виробничого об'єднання «Море».

Як вважає обвинувачення, він отримав від Родіонова техдокументацію в друкованому вигляді, оцифрував її у своїй квартирі на Енгельса, створив дві електронні скриньки на mail.ru і yandex.ru з іменами "Троянда" і "Жвавий", закачав туди 10 тисяч листів про "Зубр" і послав замовнику SMS-повідомлення з логінами і паролями. Незабаром вміст ящиків переглянули користувачі з IP-адрес, розташованих в Україні. Так, на думку звинувачення, відбулася контрабанда - переміщення через кордон документів, які можуть використовуватися при створенні озброєння і військової техніки.

При обшуку квартири Нікольського знайшли 17 тисяч доларів та електронні носії зі слідами документації "Зубра".

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На початковій стадії слідство вважало, що матеріали не містять секретних відомостей. Але пізніше серед них був помічений каталог стандартів з військовим кораблям, утаємничений у середині 2000-х років.

Колишні співробітники 1-го ЦНДІ Міноборони, які добре знають Нікольського, в розмові з "Фонтанкою" утрималися від оцінки того, що відбувається. Зазначили лише, що багато напрацювань "Алмазу" 70 - 80-х морально застаріли, повний комплект на "Зубр" є у країн НАТО, а тому фактичної шкоди безпеці країни не завдано

Підсудному загрожує до 20 років позбавлення волі.

Видання зазначає, що Нікольський входив до націоналістичного клубу «Русская мысль».

У 2008 році відставний офіцер, який має докторську ступінь, отримав рік колонії після замовлення в друкарні тиражу екстремістської брошури.

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У лютому 2015 року ЗМІ дізналися, що двоє відставних і двоє діючих офіцерів ВМФ в листопаді минулого року були засуджені за звинуваченням у державній зраді. Їх позбавили військових звань і нагород. За версією слідства, фігуранти справи передавали секретні дані іноземним державам.

Найбільш резонансною за останній час стала справа про державну зраду проти мешканки Вязьми Світлани Давидової. Жінці здалося, що військова частина поряд з її будинком спорожніла, а потім вона в маршрутці випадково почула слова військового про переправлення службовців до Москви для подальшої відправки у відрядження. Вона вирішила, що мова йде про Донбас, і повідомила про це в посольство України. У березні справу було припинено.