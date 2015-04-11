ЗМІ: Більше половини членів делегації Росії при НАТО виявилися шпигунами

Відповідне повідомлення було передано представникам РФ минулого тижня. На скорочення персоналу відведено 90 днів. Глава представництва може сам вирішувати, кого залишити, а кого відправити додому.

Видання наводить слова представника НАТО Кармен Ромеро, яка пояснила, що "це практична міра", що "стосується всіх 41 делегацій країн-партнерів при НАТО, включаючи Росію".

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Джерело в структурах альянсу також запевнило "Ъ", що "це суто адміністративне рішення, пов'язане з майбутнім переїздом штаб-квартири альянсу в нову будівлю в Брюсселі". Співрозмовник "Ъ" закликав не шукати в цій мірі "якогось дивного підґрунтя". При цьому він нагадав, що, "по суті, зараз між Росією і НАТО все одно немає повноцінного співробітництва".

Зі статті The New York Times випливає, що справжньою причиною рішення НАТО є не брак місця, а підозри в шпигунстві.

За даними видання, комітет цивільної розвідки НАТО представив керівництву альянсу доповідь, з якої випливає, що в російській делегації працюють співробітники розвідувальних органів. На даний момент комітет, в який входять представники спецслужб 28 країн-членів альянсу, очолює Норвегія.

"Сам факт того, що в російському постпредстве можуть працювати розвідники, нікого в НАТО не шокує. Скорочення розміру делегації навряд чи виключить ризик шпигунства, але даний крок дозволить легше справлятися з цією проблемою",- наводить газета слова західних дипломатичних джерел.

Джерело в одній з місій країн - членів НАТО розповіло, що ще в минулому році співробітників штаб-квартири попередили: "З 71 російського делегата 38 - шпигуни". "Нам сказали мінімізувати спілкування з представниками РФ, а якщо воно мало місце, в обов'язковому порядку повідомляти про це вищестоящих керівників", - пояснив співрозмовник "Комерсант".