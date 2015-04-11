ЗМІ: Більше половини членів делегації Росії при НАТО виявилися шпигунами
Про намір керівництва Північноатлантичного альянсу домогтися скорочення співробітників російського постпредства з нинішніх 50 до 30 чоловік повідомила вчора газета The New York Times.
Відповідне повідомлення було передано представникам РФ минулого тижня. На скорочення персоналу відведено 90 днів. Глава представництва може сам вирішувати, кого залишити, а кого відправити додому.
Видання наводить слова представника НАТО Кармен Ромеро, яка пояснила, що "це практична міра", що "стосується всіх 41 делегацій країн-партнерів при НАТО, включаючи Росію".
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Джерело в структурах альянсу також запевнило "Ъ", що "це суто адміністративне рішення, пов'язане з майбутнім переїздом штаб-квартири альянсу в нову будівлю в Брюсселі". Співрозмовник "Ъ" закликав не шукати в цій мірі "якогось дивного підґрунтя". При цьому він нагадав, що, "по суті, зараз між Росією і НАТО все одно немає повноцінного співробітництва".
Зі статті The New York Times випливає, що справжньою причиною рішення НАТО є не брак місця, а підозри в шпигунстві.
За даними видання, комітет цивільної розвідки НАТО представив керівництву альянсу доповідь, з якої випливає, що в російській делегації працюють співробітники розвідувальних органів. На даний момент комітет, в який входять представники спецслужб 28 країн-членів альянсу, очолює Норвегія.
"Сам факт того, що в російському постпредстве можуть працювати розвідники, нікого в НАТО не шокує. Скорочення розміру делегації навряд чи виключить ризик шпигунства, але даний крок дозволить легше справлятися з цією проблемою",- наводить газета слова західних дипломатичних джерел.
Джерело в одній з місій країн - членів НАТО розповіло, що ще в минулому році співробітників штаб-квартири попередили: "З 71 російського делегата 38 - шпигуни". "Нам сказали мінімізувати спілкування з представниками РФ, а якщо воно мало місце, в обов'язковому порядку повідомляти про це вищестоящих керівників", - пояснив співрозмовник "Комерсант".