Греція може оголосити дефолт до кінця квітня - Financial Times

Уряд Греції може оголосити дефолт по державному боргу, якщо до кінця квітня не вдасться досягти угоди з міжнародними кредиторами, повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела, передає DT.ua.

"Уряд, у якого швидко закінчуються гроші на виплату зарплат держслужбовцям і державних пенсій, вирішив відмовитися від перерахування 2,5 млрд євро Міжнародного валютного фонду, які повинні бути переведені в травні і червні, якщо не буде досягнуто згоди", - зазначає видання.

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Також йдеться, що у Греції не буде іншого виходу, крім як оголошення дефолту, якщо ЄС не перерахує гроші з фонду фінансової допомоги.

Проте загроза оголосити дефолт може бути лише тактичним прийомом Греції на переговорах з метою добитися для себе більш вигідних кредитних умов.