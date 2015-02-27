У Греції пройшли перші протести проти нового уряду
09:18, 27 лютого 2015Світ
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В Афінах сотні демонстрантів взяли участь у першій антиурядовій акції протесту після приходу до влади ліворадикальної партії "Сіріза" близько місяця тому.
REUTERS
Демонстранти кидали "коктейлі Молотова" і розбивали вітрини магазинів, передає Бі-бі-сі.
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Протестувальники звинуватили нову владу у відмові виконувати передвиборчу обіцянку припинити політику жорсткої економії.
Раніше на цьому тижні уряд Греції уклав угоду з кредиторами про продовження на 4 місяці терміну дії програми кредитування в обмін на фінансові реформи.
Сьогодні питання продовження кредитування розгляне грецький парламент.
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