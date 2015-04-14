У Хакасії через масштабні пожежі згоріли майже 1,3 тисячі житлових будинків у 38 селах (фото, відео)

В результаті пожеж у Хакасії, що в Росії, різні пошкодження отримали 1294 житлових будинків у 38 населених пунктах семи муніципальних районів республіки.

"Причиною загорянь стали несанкціоновані та неконтрольовані пали сухої трави. Стрімкому поширенню вогню сприяли спека та пориви вітру силою до 25 м/с", - повідомили сьогодні ТАСС в управлінні МНС по республіці Хакасія.

"В регіоні організовано роботу міжвідомчих комісій з обліку пошкоджень об'єктів житлового фонду. Проводяться підготовчі заходи щодо розрахунку фінансових коштів, призначених для виплати населенню, що постраждало в результаті наслідків надзвичайної ситуації. У всіх населених пунктах постраждалих від вогню приступили до роботи комісії з оцінки завданої шкоди", - уточнили в рятувальному відомстві.

В даний час у регіоні функціонує система антикризового управління на чолі з робочою групою оперативного штабу урядової комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки, організована робота оперативних штабів Сибірського регіонального центру МНС, а також головного управління МНС по республіці Хакасія.

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Влада республіки має намір направити в уряд Росії прохання надати допомогу в ліквідації наслідків масових пожеж, від яких постраждали більше тисячі будинків. Республіканська влада вже підготувала звернення в уряд РФ щодо отримання федеральної допомоги, що необхідна Хакасії для відновлення після наслідків НС, забезпечення постраждалих житлом та фінансовою допомогою", - йдеться в повідомленні уряду Хакасії.

Як наголошується в повідомленні, для проведення аварійно-відновлювальних робіт в республіку прибудуть понад 450 рятувальників, а також 100 курсантів Іванівського інституту ДПС МНС Росії. Управління інженерних захистів Хакасії надасть техніку для очищення територій та вивезення сміття.

Як зазначалося на нараді, яку провів з керівництвом муніципалітетів регіону голова республіканської комісії з НС Володимир Крафт, у зону загоряння потрапили понад 60 тис житлових будинків. Крім того, стихія могла знищити близько тисячі соціальних об'єктів.

По всій республіці розгорнуті пункти тимчасового розміщення (ПТР) погорільців. Відновлювати знищене вогнем житло будуть 38 будівельних компаній, проте, заявив Володимир Крафт, людям, які знаходяться в ПТР, треба буде провести там кілька місяців.

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За даними СК РФ, масштабні пожежі в Хакасії забрали життя 23 осіб. "За медичною допомогою в медустанови республіки звернулися 613 чоловік, - додав помічник міністра охорони здоров'я республіки Михайло Мальгін. - З них госпіталізовано 78 осіб. Вісім постраждалих перебувають у важкому стані, 70 осіб - у стані середнього ступеня тяжкості. 533 постраждалим надана медична допомога, вони відправлені на амбулаторне лікування".