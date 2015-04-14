ЗМІ: Ізраїль може надати Україні безпілотники

Про це повідомляє ізраїльський новинний портал NRG, посилаючись на оцінку неназваних джерел в ізраїльській оборонній сфері, передає DW.DE.

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У світлі останнього рішення Москви, в Єрусалимі теж можуть переглянути негласне рішення утриматись від озброєння України та Грузії. Свого часу Грузія придбала в Ізраїлі низку БПЛА, які довели свою ефективність під час війни з Росією улітку 2008 року.

Торік домовлятися про придбання ізраїльських безпілотників виробництва компанії Aeronautіcs Defense Systems приїжджала делегація українського оборонного відомства. За даними 2 каналу ізраїльського телебачення, тоді МЗС Ізраїлю заблокувало це рішення. Хоча міністерство оборони дало початкову згоду на продаж Києву сучасних БПЛА.

Відмова у продажі товарів військового призначення в Україну, згідно з інформацією журналістів, була викликана небажанням дратувати Москву, яка погрожувала продажем озброєнь Ірану та Сирії.

МЗС Ізраїлю на той час очолював Авігдор Ліберман. Від початку конфлікту в Україні він тримався нейтральної позиції. Зараз, як пише NRG, в Ізраїлі можуть дати "зелене світло" на експорт сучасних озброєнь Києву.