Від пожеж у Сибіру постраждали вже майже 1,1 тисячі осіб
У даний час в лікарнях знаходяться 76 осіб, у тому числі дві дитини.
Майже 1,1 тисячі людей постраждали, за уточненими даними, в результаті пожеж на території Хакасії та Забайкальського краю, повідомило РИА Новости в середу джерело в правоохоронних органах.
"Постраждалих вже 1,07 тисячі, серед них 11 дітей", - сказав співрозмовник агентства.
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За його словами, в даний час в лікарнях знаходяться 76 осіб, у тому числі дві дитини.
Раніше МНС РФ повідомляло, що всі пожежі в населених пунктах Хакасії, Красноярського та Забайкальського краю ліквідовані.
У неділю через сильний вітер, пориви якого досягали 30 метрів на секунду, в Хакасії різко загострилася пожежонебезпечна обстановка. Також від пожеж постраждали Забайкальський край та Бурятія.