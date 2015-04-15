Від пожеж у Сибіру постраждали вже майже 1,1 тисячі осіб

Майже 1,1 тисячі людей постраждали, за уточненими даними, в результаті пожеж на території Хакасії та Забайкальського краю, повідомило РИА Новости в середу джерело в правоохоронних органах.

"Постраждалих вже 1,07 тисячі, серед них 11 дітей", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, в даний час в лікарнях знаходяться 76 осіб, у тому числі дві дитини.

Раніше МНС РФ повідомляло, що всі пожежі в населених пунктах Хакасії, Красноярського та Забайкальського краю ліквідовані.

У неділю через сильний вітер, пориви якого досягали 30 метрів на секунду, в Хакасії різко загострилася пожежонебезпечна обстановка. Також від пожеж постраждали Забайкальський край та Бурятія.