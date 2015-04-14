Збитки від масштабних пожеж у Хакасії оцінили у понад 137 мільйонів доларів

Про це повідомляє ТАСС.

"Остаточна цифра стане відома після завершення обстеження постраждалих вогні територій", - повідомили в уряді республіки.

"За даними органів місцевого самоврядування, різну ступінь пошкодження отримали 1328 приватних житлових будинків на території 33 населених пунктів у шести районах республіки. За попередніми даними, залишилися без даху 4694 людини", - сказали в республіканському уряді.

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Раніше повідомлялося, що державна лісова служба регіону повідомила, що площа лісових пожеж в Забайкальському краї за добу зросла у вісім разів - до 24 тисячі гектарів.