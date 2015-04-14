Збитки від масштабних пожеж у Хакасії оцінили у понад 137 мільйонів доларів
20:18, 14 квітня 2015Світ
489 0
Не менше 7 млрд рублів (більше 137 мільйонів доларів), за попередніми даними, може скласти сума збитків від пожеж в Хакасії.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
"Остаточна цифра стане відома після завершення обстеження постраждалих вогні територій", - повідомили в уряді республіки.
"За даними органів місцевого самоврядування, різну ступінь пошкодження отримали 1328 приватних житлових будинків на території 33 населених пунктів у шести районах республіки. За попередніми даними, залишилися без даху 4694 людини", - сказали в республіканському уряді.
Читайте такожЗнищені села Хакасії: у мережі з'явилося відео наслідків масштабних пожеж на півдні Сибіру
Раніше повідомлялося, що державна лісова служба регіону повідомила, що площа лісових пожеж в Забайкальському краї за добу зросла у вісім разів - до 24 тисячі гектарів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter