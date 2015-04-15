У Забайкаллі нарахували майже сотню пожеж, вогонь охопив понад 100 тисяч гектарів

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Рослісгоспа.

"По ситуації на 17:00 в регіоні діє 95 лісових пожеж на загальній площі понад 106 тисяч га", - сказали в Рослісгоспі.

Протягом дня силами авіалісоохорони і працівників лісопожежних служб Забайкальського краю ліквідовано 54 лісових пожежі на площі понад 12 тисяч га.

Всього ж з початку пожежонебезпечного періоду в Забайкаллі зареєстровано понад 520 лісових пожеж на площі понад 116 тис. га, що вище середньоп'ятирічних показників в 3,5 і 5 разів відповідно.

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Причиною пожежі став людський фактор. "Всі пожежі в лісі виникли в результаті несанкціонованих палів сухої трави на землях сільгосппризначення та інших категорій і необережного поводження з вогнем у лісі", - зазначили в Рослісгоспі.

На території Забайкальського краю відзначається високе задимлення, сильний вітер з поривами до 30 м/с, у зв'язку з чим, неможливо застосування авіації для моніторингу та гасіння пожеж. Найбільш складна обстановка відмічається в Читинському районі. Режим надзвичайної ситуації і особливий протипожежний режим діє на всій території краю.