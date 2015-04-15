Канада відновлює постачання урану Індії
21:18, 15 квітня 2015Світ
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Канада та Індія підписали угоду про постачання протягом п'яти років 3,22 тис. тонн канадського урану для індійських атомних реакторів.
Канада поставить в Індію уран / lenta-ua.net
Угода, яка оцінюється в 350 млн канадських доларів ($280 млн) була укладена під час візиту до Оттави прем'єр-міністра Індії Нарендрі Моді.
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За словами канадського прем'єра Стіва Харпера, угода говорить про намір сторін розвивати двосторонню торгівлю.
У 1970-х роках Канада заборонила експорт в Індію урану й устаткування для атомної промисловості після того, як Делі використовував канадські технології для виробництва ядерної бомби.
Уран, який буде поставлятися в Індію, видобуває компанія Cameco в провінції Саскачеван.
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