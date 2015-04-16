Німецькі ЗМІ: путінських байкерів не пустять в Берлін

Про це пише в четвер, 16 квітня, Дощ з посиланням на німецьку газету Die Welt.

У поліції міста поки не отримували запиту на дозвіл байкерам влаштувати мотопробіг на столиці Німеччини. У тому разі, якщо запит надійде протягом декількох днів, то, пише газета, організатори отримають відмову.

Путінський байкерський клуб «Нічні вовки» планує провести мотопробіг «На Берлін» з 25 квітня по 9 травня за маршрутом Москва-Мінськ-Брест-Вроцлав-Брно-Братислава-Відень-Мюнхен-Прага-Торгау-Карлсхорст-Берлін. Учасники мотопробігу хочуть відвідати меморіальні комплекси.

Читайте такожПольські прикордонники назвали спосіб не пустити в країну мотопробіг путінських байкерів«Завершальна частина пробігу відбудеться 9 Травня 2015 року в Берліні. Мотоколона з прапорами Перемоги проїде через місто, віддаючи данину пам'яті і шани загиблим та ветеранам Великої Вітчизняної війни. В Трептов-парку Російські Мотоциклісти покладуть квіти до підніжжя пам'ятника Воїна-Визволителя», - йдеться на сайті організації.

Раніше, 15 квітня, глава уряду Польщі Ева Копач назвала «особливою провокацією» заяви про мотопробіг.