Жертвами пожеж в Хакасії стали понад 30 осіб

Жертвами природних пожеж в Хакасії стали понад 30 осіб.

Про це радіостанції «Эхо Москвы» повідомив керівник протипожежного проекту Greenpeace Григорій Куксін.

За його словами, всьому виною звичка людей щороку спалювати суху траву.

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За даними Куксіна, сильніше за все на даний момент горять три регіони Сибіру та Далекого сходу: Забайкальський край, Хакасія і Амурська область. На черзі - Центральна Росія: Смоленськ, Брянськ, Тверська область.