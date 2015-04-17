Мешканця Латвії хочуть притягнути до відповідальності за збір підписів про приєднання до Росії
15:34, 17 квітня 2015Світ
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Поліція безпеки (ПБ) Латвії зажадала почати кримінальне переслідування по відношенню до жителя країни, який організував збір підписів за приєднання республіки до Росії.
Особа затриманого не розкривається / flickr.com/photos/bubbahop
Про це 17 квітня розповіли в прес-службі ПБ, повідомляє ТАСС.
Згідно з повідомленням, збір підписів був організований в березні 2014 року на сайті громадських петицій, зареєстрованому в США.
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Зазначається, що на підставі даного факту поліція ще в минулому році порушила кримінальну справу за публічний заклик ліквідувати державну незалежність Латвії з метою приєднання республіки до іншої держави.
Особистість ініціатора збору підписів була встановлена. У лютому цього року співробітники ПБ його затримали, а також провели п'ять обшуків, вилучивши комп'ютерну техніку та носії даних. Особа затриманого не розкривається.
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