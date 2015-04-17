Мешканця Латвії хочуть притягнути до відповідальності за збір підписів про приєднання до Росії

Про це 17 квітня розповіли в прес-службі ПБ, повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленням, збір підписів був організований в березні 2014 року на сайті громадських петицій, зареєстрованому в США.

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Зазначається, що на підставі даного факту поліція ще в минулому році порушила кримінальну справу за публічний заклик ліквідувати державну незалежність Латвії з метою приєднання республіки до іншої держави.

Особистість ініціатора збору підписів була встановлена. У лютому цього року співробітники ПБ його затримали, а також провели п'ять обшуків, вилучивши комп'ютерну техніку та носії даних. Особа затриманого не розкривається.