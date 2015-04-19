Режим надзвичайної ситуації введений в лісах російської Хакасії

Постанову про це підписав глава російської республіки Віктор Зімін, повідомили в неділю ТАСС в республіканському уряді.

Як зазначається, документ обмежує в'їзд в ліси транспортних засобів, перебування в них громадян без дозвільних документів.

"Для порушників режиму передбачені штрафи: для громадян на суму до 5 тис. рублів (понад 2 тис. грн.), для посадових осіб - до 40 тис. руб. (понад 16 тис. грн), для юридичних осіб - до 500 тис. рублів (понад 200 тис. грн)", - зазначили в уряді.

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Відзначається, що на в'їздах до лісу встановлені пости, лісові інспектори і поліцейські проводять патрулювання лісових масивів.

"Необхідність обмеження доступу населення до лісу виникла у зв'язку з несприятливими погодними умовами та високою пожежонебезпечною обстановкою", - додали в уряді Хакасії.

Згідно з повідомленням, посилення вітру до 24 м/сек і підвищення температури повітря до 22 градусів за Цельсієм прогнозують 19-20 квітня в Хакасії синоптики республіканського гідрометцентру.

"Вітряна погода може спровокувати виникнення надзвичайних пожежних ситуацій, - ТАСС повідомили в управлінні МНС по республіці Хакасія. - Можливе виникнення вогнищ природних пожеж через недбале поводження населення з вогнем. Вітер може стати причиною обривів ліній електропередач і ліній зв'язку, викликати падіння слабо закріплених конструкцій, пошкодження покрівлі будівель".

Як повідомляв УНІАН, жертвами пожеж в Хакасії стали понад 30 осіб