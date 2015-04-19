Суд Єгипту засудив до страти 11 обвинувачених у заворушеннях на стадіоні в Порт-Саїді
15:56, 19 квітня 2015Світ
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Кримінальний суд Єгипту виніс у неділю смертний вирок 11 обвинуваченим у справі про трагедію на стадіоні в Порт-Саїді.
Оголошення остаточного вердикту у справі призначено на 30 травня / shutterstock.com
Стосовно ще понад 70 фігурантів призначено повторний процес, передає ТАСС.
Трагедія на стадіоні Порт-Саїда сталася в лютому 2012 року. Тоді після футбольного матчу між місцевим клубом "Аль-Масрі" і столичним "Аль-Ахлі" на арені сталася бійка і тиснява, в якій загинули 74 вболівальника з Каїра.
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Згідно з чинною юридичною практикою, винесені вироки передані на затвердження верховному муфтієві країни. Оголошення остаточного вердикту у справі призначено на 30 травня.
Як повідомлялося, в 2013 році суд Єгипту засудив до страти 21 обвинувачуваного в заворушеннях на стадіоні Порт-Саїд.
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