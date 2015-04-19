Через візит Рогозіна на Шпіцберген Норвегія може посилити пропускний режим для росіян - ЗМІ
Про свою поїздку віце-прем'єр РФ повідомив у Twitter.
Візит на острів Шпіцберген російського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна може обернутися посиленням пропускного режиму і для інших росіян.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на представника норвезького МЗС Фруда Андерсена, передає Українська правда.
Нагадаємо, Рогозін висадився на Шпіцбергені, там взяв участь у відкритті арктичної станції "Північний полюс-2015", а потім побував на північному полюсі. Про поїздку він повідомив у своєму Twitter. При цьому Рогозіну заборонений в'їзд в країни ЄС і Норвегію.
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Cам Рогозін уже заявив, що такі заяви викликані заздрістю "Просто заздрять, що ми на Північному полюсі купалися", - написав він у Twitter.
Просто завидуют, что мы на Северном полюсе купались) https://t.co/ZBd9MQW47X
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 19, 2015
Северный полюс. Наша станция-2015. Годовщина Ледового побоища на Чудском озере. Но у нас всё тихо и штатно) pic.twitter.com/PfjTIcGJmN
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 19, 2015
Кстати, я здесь нырнул в Северный Ледовитый, хотя под нашей льдиной было 4000 м. Но я не до дна) pic.twitter.com/wMFMgHHh38
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 19, 2015