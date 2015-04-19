Через візит Рогозіна на Шпіцберген Норвегія може посилити пропускний режим для росіян - ЗМІ

Візит на острів Шпіцберген російського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна може обернутися посиленням пропускного режиму і для інших росіян.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на представника норвезького МЗС Фруда Андерсена, передає Українська правда.

Нагадаємо, Рогозін висадився на Шпіцбергені, там взяв участь у відкритті арктичної станції "Північний полюс-2015", а потім побував на північному полюсі. Про поїздку він повідомив у своєму Twitter. При цьому Рогозіну заборонений в'їзд в країни ЄС і Норвегію.

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Cам Рогозін уже заявив, що такі заяви викликані заздрістю "Просто заздрять, що ми на Північному полюсі купалися", - написав він у Twitter.